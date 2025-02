Menina de 12 anos é mantida em cárcere por adolescente de 17 no ES

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos na manhã da última segunda-feira (17), na cidade de Pinheiros, sob suspeita de sequestrar e manter em cárcere uma menina de 12 anos.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da menina acionou os militares, denunciando o rapto da filha. Com o endereço em mãos, a equipe cercou o local.

Ao perceberem a presença policial, um jovem de 19 anos e um menor de 12 tentaram fugir, mas foram capturados. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma sacola contendo 24 buchas de maconha e 34 pedras de crack.

Constatado o flagrante de tráfico de drogas, corroborado pela informação de cárcere privado, os militares entraram no local e encontraram o suspeito de sequestro dormindo em um dos quartos c om a menina de 12 anos.

Uma mulher e um homem de 20 anos também estavam na residência e foram detidos. Na casa, a polícia encontrou sete celulares e R$ 156 em espécie.

A Polícia Civil conduziu cinco suspeitos à Delegacia Regional de Nova Venécia e autuou o adolescente de 17 anos por ato infracional análogo aos crimes de cárcere privado majorado por ter sido praticado contra menor de 18 anos, estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Em seguida, encaminhou-o ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O adolescente de 12 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após um familiar se comprometer a apresentá-lo ao Ministério Público quando solicitado, ele retornou à família.

Ouviram e liberaram os demais conduzidos, pois a autoridade policial não encontrou elementos suficientes para efetuar a prisão em flagrante naquele momento.

