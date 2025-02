Porto Vitória e Jaguaré buscam primeira vitória no Capixabão

Nesta quarta (5), o Porto Vitória e Jaguaré buscam a primeira vitória no Campeonato Capixaba. O jogo vai rolar no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, às 18h, pela quinta rodada.

Além da pressão por um bom resultado, os times têm outro desafio: quebrar a escrita de empates nesta atual temporada no Klebão.

Em 2025, o estádio já recebeu seis partidas e todas terminaram sem um vencedor. Por isso, a expectativa é de um duelo movimentado, com as equipes buscando mudar o cenário e conquistar a primeira vitória na competição.

Próximos jogos

O final de semana ainda reserva mais emoções no Kleber Andrade, com dois jogos no domingo (9).

Pelo Capixabão, o Rio Branco enfrentará o Vitória, às 10h. Mais tarde, às 16h, Botafogo e Madureira entram em campo pelo Campeonato Carioca, prometendo mais um grande espetáculo no principal palco do futebol capixaba.