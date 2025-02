Preço da alface dispara por causa de clima desfavorável

A oferta limitada de alface, provocada pelo clima desfavorável nas plantações, continua a impactar os preços das folhosas no atacado.

Segundo levantamento da equipe Hortifrúti/Cepea, na última semana, a alface crespa atingiu o valor médio de R$ 41,94 por caixa com 24 unidades na Ceagesp, registrando um aumento de 14,39% em relação à semana anterior.

