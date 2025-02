Prefeitura de Alegre adota tecnologia para aprimorar arrecadação

A Prefeitura de Alegre implementou um novo software de relacionamento com o cidadão, desenvolvido pela empresa Gove. A iniciativa visa modernizar a comunicação entre a gestão municipal e os moradores, além de otimizar a arrecadação tributária.

Nesse sentido, a ferramenta digital foi projetada para transformar a administração pública com foco em três pilares principais: eficiência na prestação de serviços, maior proximidade com a população e mais transparência na gestão.

Adicionalmente, a plataforma permitirá a comunicação direta e segmentada, tornando os processos administrativos mais ágeis e fortalecendo o vínculo entre governo e sociedade.

Com a nova tecnologia, a população terá acesso a informações relevantes, como: lembretes de pagamento e notificações sobre tributos, facilitando a regularização de débitos; divulgação de conquistas municipais e prestação de contas, garantindo maior transparência; e comunicados administrativos e alertas importantes, promovendo uma gestão mais eficiente e acessível.

Ao adotar essa solução tecnológica, a Prefeitura de Alegre pretende fortalecer a comunicação direta com os cidadãos, tornando os serviços municipais mais acessíveis e eficazes. Além disso, a digitalização dos processos contribui para o aumento da arrecadação tributária, permitindo um melhor aproveitamento dos recursos públicos para o desenvolvimento da cidade.

