Prefeitura intensifica fiscalização em avenida de Cachoeiro

Na manhã desta terça-feira (4), a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) de Cachoeiro realizou uma fiscalização na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar. Nesse sentido, o objetivo é atuar na retirada dos veículos próximo a um shopping da cidade. O local já registrou um acidente com vítima fatal.

Dessa forma, segundo o subsecretário de Trânsito, Paulo Henrique das Chagas Costa, a Semseg recebeu uma denúncia. Na ocasião, constava a presença de dois caminhões-cegonha que estavam estacionados próximo a uma concessionária de veículos.

“Assim que recebemos a denúncia, nos deslocamos até lá e constatamos as duas carretas, que já haviam terminado de descarregar os veículos. Conversei com os motoristas e os orientei da proibição de estacionar naquele trecho. Em seguida, conduzi os dois até uma área próxima a Viação Itapemirim, onde estamos desde o ano passado orientando que os motoristas desse tipo de caminhão façam a parada nesse retorno”, revelou Chagas.

Acidente

Em outubro do ano passado, uma estudante de Odontologia de 21 anos morreu após sofrer um acidente junto com o pai, de 49 anos, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado. Segundo a Polícia Militar, a universitária estava na moto, quando o veículo colidiu com uma carreta.