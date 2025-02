Prefeitura de Alegre alerta para golpes envolvendo falsas cobranças

A Prefeitura de Alegre alertou seus munícipes sobre golpes envolvendo e-mails de cobrança ou notificações com boletos.

De acordo com a administração do município, circulam e-mails falsos utilizando o nome da Prefeitura com o objetivo de notificar supostas irregularidades ou débitos. Essas mensagens são fraudulentas e não são enviadas pela Prefeitura.

Em postagem nas redes sociais, a Prefeitura reiterou que não realiza cobranças por e-mail e não envia boletos diretamente para contribuintes dessa forma.

O que fazer se receber um e-mail suspeito?

Não clique em links ou baixe anexos;

Não realize pagamentos sem verificar a autenticidade da cobrança;

Entre em contato diretamente com a Prefeitura para esclarecer dúvidas.

Canais oficiais da Prefeitura de Alegre:

Whatsapp Oficial: 28 3300-0100;

Telefone: 28 3300-0106;

Endereço: Rua Dr. Chacon, 212;

Email oficial: [email protected].