Prefeitura de Dores do Rio Preto alerta para golpes virtuais

A Prefeitura de Dores do Rio Preto alertou seus munícipes, nesta terça-feira (4), sobre golpes envolvendo a solicitação de dados relacionados a falsas cobranças oriundas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Em publicação nas redes sociais, a prefeitura informou que “não envia cobranças por e-mail ou WhatsApp”. O comunicado também afirma que “qualquer mensagem com links ou boleto é golpe”.

Como se proteger

Com o alerta de golpes emitido pela Prefeitura de Dores do Rio Preto, os munícipes devem ficar atentos. Instituições confiáveis nunca solicitam dados pessoais sem uma justificativa clara. Seja por e-mail, mensagem, ligação ou qualquer outro meio online, nunca compartilhe informações como número de telefone, documentos ou endereço sem ter certeza de quem está do outro lado.

Mesmo que perceba que se trata de um golpe, evite interagir para “testar” o golpista, fornecendo dados falsos ou inventando informações. Isso pode levar a descuidos e à exposição involuntária de dados verdadeiros.