Prefeitura de Guaçuí promove capacitação para merendeiras

No último sábado (22), a Prefeitura Municipal de Guaçuí, em parceria com a UFES de Alegre/ES, por meio dos grupos GESAN (Grupo de Estudos em Saúde e Nutrição) e NUPESAN (Núcleo de Pesquisa em Saúde e Nutrição), promoveu uma capacitação para as merendeiras da rede municipal de ensino.

O encontro, que ocorreu no Centro de Convivência “Maria da Penha Rocha Couzi”, teve como objetivo proporcionar uma capacitação técnica, com orientações sobre nutrição e segurança alimentar, além de oferecer novas ferramentas para as merendeiras melhorarem suas práticas.

Essa parceria fortaleceu a relação entre o ensino superior e a educação básica, criando uma troca valiosa de conhecimentos que beneficiou a comunidade escolar.

A formação abordou temas essenciais como boas práticas na manipulação de alimentos, sustentabilidade, higienização da cozinha e cumprimento do cardápio escolar.

Além de garantir mais qualidade na alimentação dos nossos alunos, a capacitação proporcionou certificação às participantes, valorizando ainda mais o trabalho dessas profissionais tão importantes para o dia a dia escolar.