Prefeitura de Iúna avança na manutenção de vias públicas

A Prefeitura de Iúna, por meio da Secretária de Infraestrutura e Serviços Urbanos, realizou nessa quinta-feira (20) o serviço de tapa-buraco nas ruas do município.

As imperfeições nas vias foram provocadas pelas fortes chuvas dos últimos meses. A equipe fez a limpeza dos buracos e aplicou a massa asfáltica quente.

A ação é parte de um planejamento contínuo de manutenção das vias urbanas. É também um compromisso da administração municipal em oferecer melhores condições de infraestrutura para a população.

A Prefeitura reforça que outras ações de reparo e melhoria nas ruas continuarão sendo realizadas ao longo dos próximos meses. O objetivo é a conservação e o bem-estar de todos.

