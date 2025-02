Prefeitura de Iúna constrói nova ponte na localidade de Santa Clara

Dando continuidade ao trabalho de manutenção e construção de pontes, a Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria de Interior, construiu uma nova ponte em Santa Clara.

A nova ponte construída em Santa Clara garante o tráfego seguro para os moradores e visitantes da região, melhorando o acesso até outras comunidades e facilitando o deslocamento de moradores, estudantes e trabalhadores.

De acordo com a gestão municipal, assim como todas as pontes de madeira, a manutenção é necessária com o passar do tempo, pois o peso dos veículos e as cheias dos rios danificam sua estrutura.