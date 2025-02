Prefeitura de Pedro Canário inaugura sala de teleconsultas

A Prefeitura de Pedro Canário inaugurou, nesta terça-feira (18), a sala de teleconsulta na Unidade de Saúde José Adelbrando Tozetti. A nova modalidade de atendimento é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde para aproximar médicos especialistas dos pacientes, especialmente aqueles que residem em municípios do interior do Estado e antes precisavam se deslocar até a Grande Vitória para consultas especializadas.

O primeiro atendimento realizado na cidade foi conduzido pelo médico Ricardo Prado Correia, especialista em urologia, diretamente de Vitória. Durante a consulta, o profissional foi auxiliado presencialmente pela enfermeira Joice Trindade, garantindo suporte e acompanhamento aos pacientes. No primeiro dia de funcionamento, 20 pacientes foram atendidos.

Uma das beneficiadas pela nova modalidade de atendimento foi Ivaneide Rezende, que acompanhou o esposo na consulta inaugural e destacou a qualidade do serviço. “A consulta foi maravilhosa, como se fosse presencial. Essa modalidade facilita muito a vida da gente, pois não precisamos mais ir até Vitória e perder um dia inteiro para conseguir atendimento. Realmente, a teleconsulta foi uma excelente ideia. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Paula Araújo, a porta de entrada para os atendimentos na teleconsulta é a Unidade de Saúde, onde é realizada a regulação e o encaminhamento dos pacientes para as consultas especializadas. “É a Secretaria de Saúde utilizando as ferramentas tecnológicas para facilitar a vida dos pacientes”, destacou.

Além da urologia, as teleconsulta garantem o atendimento em mais 13 especialidades médicas em Pedro Canário, garantindo mais eficiência e comodidade para a população.