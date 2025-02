Prefeitura de Rio Novo do Sul está com processos seletivos abertos

A Prefeitura de Rio Novo do Sul está com dois processos seletivos abertos. As inscrições são para os cargos de vigia e auxiliar de transporte escolar.

Quem quiser se candidatar, tem até a próxima sexta-feira (21) para realizar o cadastro.

Os editais, com todas as informações, estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Rio Novo do Sul.

