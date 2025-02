Prefeitura de Vila Velha distribui materiais escolares

A Prefeitura de Vila Velha iniciou a entrega dos kits de material escolar e dos uniformes para todos os alunos da rede pública municipal.

Neste ano, pela primeira vez, os professores também estão recebendo um kit. De acordo com informações, ao todo serão 116 unidades de ensino contempladas e em todas as etapas (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA).

Dessa forma, mais de 64 mil kits escolares vão ser entregues. Para o magistério serão entregues 5 mil kits.

Os kits

Os kits de material escolar são adaptados conforme as necessidades pedagógicas de cada etapa de ensino.

Para a Educação Infantil, existem dois tipos diferentes: creche e pré-escola. Em ambos estão incluídos: cadernos de desenho, caixa de lápis de cor, caneta hidrográfica, estojo, gizão de cera, massa de modelar, cola e duas borrachas.

As turmas do Infantil 4 e 5 vão receber, ainda, caderno brochura grande, unidades de lápis grafite, apontador com depósito e tesoura escolar.

Por sua vez, para o Ensino Fundamental, também são duas possibilidades de kit – uma para os Anos Iniciais e outra para os Anos Finais.

Os dois possuem lápis de cor, estojo, caderno de desenho, duas borrachas, apontador com depósito, quatro unidades de lápis grafite, tesoura e régua (30 cm).

Do 1º ao 5º ano, os alunos receberão também quatro cadernos tipo brochurão, canetinha hidrográfica e cola branca. Já do 6º ao 9º ano, os diferenciais são duas unidades de caderno universitário e canetas esferográficas nas cores preta, vermelha e azul.

Já para a EJA, os kits contêm: dois cadernos universitários, um caderno de cartografia, lápis grafite, lápis de cor, borrachas escolares, estojo, apontador com depósito, régua (30 cm) e canetas esferográficas preta, vermelha e azul.

A secretária municipal de Educação, Carla Cabidel, destacou sobre a importância da distribuição desses materiais no município.

“É um compromisso do prefeito Arnaldinho Borgo entregar este material escolar para mais de 55 mil alunos, promovendo equidade em toda a rede, e garantindo os recursos necessários para que as crianças possam se desenvolver com qualidade. Além disso, será realizada também a entrega de kits para os professores, uma iniciativa que valoriza os docentes da nossa rede, que irá contribuir com o bom andamento das ações pedagógicas com os nossos alunos”, declarou.

O que vem nos kits escolares?



UNIFORME:



Camisa

Camiseta

Bermuda / Short-saia (apenas educação infantil)

Dois pares de meia

Um par de tênis

Jaqueta

Calça comprida

MATERIAL ESCOLAR:

Creche

2 unidades de caderno de desenho modelo brochura capa dura

Lápis de cor (12 cores)

2 unidades borracha branca (nº 20)

Caneta hidrográfica (12 cores – ponta fina)

Cola branca escolar (90 g)

Estojo escolar

Gizão de cera (12 cores)

Massa de modelar (12 cores)

Mochila de rodinhas

Pré-escola

Caderno brochura grande capa dura

2 unidades caderno de desenho modelo brochura capa dura

Apontador retangular com depósito

Lápis de cor (12 cores)

2 unidades lápis grafite (nº 02 – com borracha)

2 unidades borracha branca (nº 20)

Caneta hidrográfica (12 cores – ponta fina)

Cola branca escolar (90 gramas)

Estojo escolar

Gizão de cera (12 cores)

Massa de modelar (12 cores)

Tesoura escolar (13 cm)

Mochila de rodinhas

Anos iniciais

4 unidades caderno brochura grande capa dura

Caderno de desenho modelo espiral capa dura

Apontador retangular com depósito

Lápis de cor (12 cores)

4 unidades lápis grafite (nº 02 – com borracha)

Régua escolar (30 cm)

2 unidades borracha branca (nº 20)

Caneta hidrográfica (12 cores – ponta fina)

Estojo escolar

Cola branca escolar (90 gramas)

Tesoura escolar (13 cm)

Anos finais

Caderno de desenho modelo espiral capa dura

2 unidades caderno universitário capa dura

Apontador retangular com depósito

Lápis de cor (12 cores)

4 unidades lápis grafite (nº 02 – com borracha)

Régua escolar (30 cm)

2 unidades borracha branca (nº 20)

Caneta esferográfica na cor azul

Caneta esferográfica na cor vermelha

Caneta esferográfica na cor preta

Estojo escolar

Tesoura escolar (13 cm)



EJA

Caderno de desenho modelo espiral capa dura

2 unidades caderno universitário capa dura

Apontador retangular com depósito

Lápis de cor (12 cores)

4 unidades lápis grafite (nº 02 – com borracha)

Régua escolar (30 cm)

2 unidades borracha branca (nº 20)

Estojo escolar

Caneta esferográfica na cor azul

Caneta esferográfica na cor vermelha

Caneta esferográfica na cor preta



Kit Professor

Caderno 12 matérias

Canetas

Lápis

Borracha

Régua

Cola

Tesoura

Pasta com elástico

Apontador