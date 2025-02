Premier League: onde assistir West Ham x Leicester City ao vivo

Nesta quinta-feira (27), às 17h (horário de Brasília), West Ham e Leicester se enfrentam, em confronto válido pela 27ª rodada da Premier League. Contudo, onde assistir West Ham x Leicester City ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O West Ham chega para o confronto após vencer o Arsenal por 1 a 0, também pela Premier League. No momento, o clube ocupa a 16ª colocação da competição inglesa, com 30 pontos conquistados.

Já o Leicester City, que vem de goleada sofrida, em jogo contra o Brentford, por 4 a 0, vive uma situação delicada na competição, ocupando a 19ª colocação da Premier League, com apenas 17 pontos conquistados.

Prováveis escalações

West Ham (técnico: Graham Potter): Areola; Todibo, Kilman e Cresswell; Wan-Bissaka, Alvarez, Ward Prowse e Scarles; Kudus, Soucek e Bowen.

Leicester (técnico Ruud van Nistelrooy): Hermansen; Kristiansen, Faes, Okoli, Justin; Soumare, Ndidi; Mavididi, El Khannouss, Ayew; Vardy.

Ficha técnica de West Ham x Leicester City

Data: 27 de fevereiro (quinta-feira)

27 de fevereiro (quinta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra

Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming) Árbitro: Anthony Taylor (ING)

