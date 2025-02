Premier League: saiba onde assistir Tottenham e City

Em partida válida pela 27ª rodada da Premier League, o Tottenham e Manchester City se encaram nesta quarta-feira (26). O jogo será no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, às 16h30 (horário de Brasília). Mas onde assistir Tottenham e Manchester City ao vivo?

A transmissão se dará pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

O Manchester City vem de uma eliminação frustrante na Champions League. Por isso, o foco da equipe está no Campeonato Inglês. Atualmente, os Citizens estão na 5ª posição, com 44 pontos, vinte a menos que o líder Liverpool.

Por outro lado, os Spurs estão na 13ª posição. A equipe soma 33 pontos, com 10 vitórias, três empates e 13 derrotas.

