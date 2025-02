Presidente Kennedy: ação do Samu orienta sobre primeiros socorros

O Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está promovendo uma ação especial de conscientização em diversos municípios do Espírito Santo.

Neste fim de semana as atividades foram realizadas em Presidente Kennedy. O Núcleo de Educação Permanente do Samu levou orientações essenciais sobre primeiros socorros para banhistas, moradores e turistas em Marobá.

“Os banhistas e turistas tiveram a oportunidade de aprender técnicas importantes para agir em situações de emergência!”, explicou a administração municipal por meio da rede social.

LEIA TAMBÉM: Criminosos invadem e furtam unidade de saúde em cidade do Sul do ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui