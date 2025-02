Presos vão cuidar de cães e gatos abandonados no Espírito Santo

O Governo do Estado do Espírito Santo anunciou, no último domingo (9), a construção do primeiro canil municipal do estado em um complexo prisional. A iniciativa é resultado de um convênio entre a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e a Prefeitura de Viana, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de animais abandonados no município. O anúncio foi feito durante o Evento Estadual de Bem-Estar Animal, realizado no Parque Cultural Casa do Governador.

Com um investimento estadual de R$ 950 mil, o Centro de Alojamento de Animais terá capacidade para abrigar até 200 cães e 100 gatos. O espaço será construído em uma área cedida da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (PAES), em Viana. Além de oferecer um lar temporário para os animais, o canil proporcionará a ressocialização de detentos do regime semiaberto. Os presos serão capacitados para cuidar dos animais, recebendo treinamento em diversas atividades, como alimentação, banho, tosa e outros cuidados básicos.

Durante o evento, o governador Renato Casagrande anunciou o início do 2º ciclo do Programa Estadual de Bem-Estar Animal, o PET VIDA. O programa vai repassar mais de R$ 7 milhões aos municípios do estado para a realização de ações que visam melhorar a qualidade de vida de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. Além disso, o programa busca cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco em saúde animal e guarda responsável.

“Lançamos a segunda etapa do Programa de Bem-Estar Animal. Pela primeira vez, o Governo do Estado tem um programa que trabalha junto com os municípios para tratar bem os animais no Espírito Santo. É um programa robusto e que conta com R$ 10 milhões para darmos todo o cuidado que nossos animais merecem”, disse o governador.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, destacou que a construção do primeiro canil é uma iniciativa inovadora que combina o cuidado com os animais e a ressocialização de detentos. “É uma abordagem inovadora. A ideia de que os detentos possam se envolver no cuidado dos animais, recebendo treinamento e desenvolvendo habilidades práticas, é um reflexo do potencial transformador que essa colaboração pode ter nas vidas de todos os envolvidos”, frisou.

O secretário da Justiça, Rafael Pacheco, explicou que a parceria entre Estado e município traz diversos benefícios para a sociedade. “Pois além de promover a ressocialização de presos, também auxilia em mais qualidade de vida para os animais resgatados e para o bem-estar de toda a cidade”, completou.

O evento contou com diversos serviços gratuitos para animais, como vacinação antirrábica, atendimento clínico veterinário, adoção de pets e bazar de roupas. Além disso, o público pôde prestigiar atrações musicais e folclóricas.