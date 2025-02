Prevenção: Viana firma parceria para mapeamento de áreas de risco

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SEMDEST) e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, firmou parceria com o Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM para atualização do relatório de mapeamento das áreas do município de Viana. O último relatório era datado de 2011.

Na manhã desta terça-feira (18), uma equipe especializada do SGB/CPRM, composta por um geólogo e um cartógrafo, iniciou os trabalhos de campo para coleta e vistoria dos locais previamente mapeados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Viana. O objetivo é realizar o mapeamento das áreas identificadas.



O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, realizou uma reunião de alinhamento com a equipe especializada do SGB/CPRM, da SEMDEST e da Defesa Civil. O intuito foi organizar o roteiro das vistorias das referidas áreas de risco.

“Esse é um trabalho essencial desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil para apoiar os municípios em ações efetivas para prevenir desastres e garantir a segurança da população. As informações técnicas se tornam ainda mais necessárias diante do aumento da frequência e gravidade dos desastres provocados pelas mudanças climáticas”, destacou o secretário de Defesa Social e Trânsito, Major Enoni Erlacher.

Prevenção a desastres

Por meio dos estudos denominados “Cartografias de Risco Geológico”, o Serviço Geológico do Brasil informa onde estão as casas com potencial de sofrer danos causados por processos geológicos. Esses processos incluem deslizamentos e inundações, dentre outros. Os documentos indicam também a quantidade aproximada de pessoas e imóveis nesses locais mapeados.

Além de classificar os setores como de risco “alto” ou “muito alto”, no relatório os pesquisadores apresentam recomendações de medidas. As medidas podem ser adotadas para erradicar ou reduzir os riscos existentes, de modo a prevenir desastres. Incluem obras estruturais ou ações para retirada de moradores das áreas de risco.

Os mapeamentos de áreas de risco ajudam na definição de critérios para disponibilização de recursos públicos destinados ao financiamento de obras de prevenção e resposta a desastres. Ademais, dão suporte às políticas públicas habitacionais e de saneamento. Portanto, são um importante instrumento para reduzir vulnerabilidades sociais e promover o desenvolvimento regional.