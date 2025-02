Previsão do tempo em Cachoeiro: não programe nada sem ler isso antes

Neste sábado (22), os moradores de Cachoeiro de Itapemirim podem esperar uma manhã com clima ameno, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A temperatura mínima prevista é de 20°C, indicando um ligeiro declínio em relação aos dias anteriores. A umidade relativa do ar deve atingir até 90% nas primeiras horas do dia.

Tarde de Calor Intenso

À medida que o dia avança, os termômetros devem registrar máximas em torno de 34°C, mantendo-se estáveis em comparação com dias anteriores. Com a umidade relativa do ar caindo para cerca de 40% durante a tarde, é aconselhável que a população se hidrate adequadamente e evite exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes.

Possibilidade de Chuvas Isoladas

Embora o dia deva ser predominantemente ensolarado, há chances de chuvas escassas em áreas isoladas, especialmente no final da tarde e início da noite. Essas precipitações, embora esparsas, podem ocorrer devido ao calor acumulado ao longo do dia.

Recomendações para o Dia

Hidratação : Com as altas temperaturas previstas para a tarde, é fundamental consumir bastante água ao longo do dia.

: Com as altas temperaturas previstas para a tarde, é fundamental consumir bastante água ao longo do dia. Proteção Solar : Utilize protetor solar, chapéus e roupas leves para se proteger dos raios solares.

: Utilize protetor solar, chapéus e roupas leves para se proteger dos raios solares. Atividades ao Ar Livre: Prefira realizar exercícios físicos ou outras atividades ao ar livre durante as primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas.

Este sábado em Cachoeiro de Itapemirim promete ser típico do verão capixaba, com manhãs agradáveis e tardes quentes.