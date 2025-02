Previsão do tempo para amanhã: veja como fica o clima

De acordo com o Incaper, nesta terça-feira (17), o tempo permanece aberto em todo o Espírito Santo devido à influência de um sistema de alta pressão que traz ar seco. Algumas nuvens circulam nas regiões Norte e Nordeste, mas nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória, o céu fica praticamente sem nuvens. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% em trechos das regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste. No litoral, os ventos sopram com intensidade moderada, com possibilidade de rajadas no litoral sul.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o céu claro e o calor predominam, sem previsão de chuva. O vento sopra moderadamente pelo litoral, com chances de rajadas. As temperaturas variam entre 24 °C e 37 °C, sendo que em Vitória os termômetros podem marcar máximas de 36 °C.

Região Sul

No Sul do estado, o dia será marcado por céu limpo e sem chuva. Os ventos sopram moderadamente pelo litoral, com possibilidade de rajadas. O risco de baixa umidade persiste, especialmente nas áreas a oeste. As temperaturas nas regiões menos elevadas oscilam entre 24 °C e 39 °C, enquanto nas áreas mais altas variam entre 20 °C e 33 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o céu permanece claro e seco, sem previsão de chuva. O risco de baixa umidade também afeta principalmente o oeste da região. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 18 °C e 33 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros marcam entre 17 °C e 31 °C.

Região Norte

O Norte do Espírito Santo terá predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. A baixa umidade do ar também é uma preocupação, especialmente no oeste da região. As temperaturas oscilam entre 23 °C e 37 °C.

Região Noroeste

No Noroeste, o tempo seco e claro prevalece, sem chances de chuva. O risco de baixa umidade afeta principalmente as áreas ao sul da região. Nas regiões menos elevadas, as temperaturas variam entre 23 °C e 39 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros oscilam entre 21 °C e 34 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste terá poucas nuvens e tempo seco, sem previsão de chuva. Os ventos sopram moderadamente pelo litoral. As temperaturas variam entre 23 °C e 35 °C.

Riscos e Recomendações

Devido à baixa umidade relativa do ar, é importante que os moradores evitem atividades físicas nos períodos mais quentes e mantenham-se hidratados. Também é recomendável redobrar os cuidados com queimadas, que podem se espalhar com facilidade devido ao tempo seco.

Com o predomínio de céu claro e temperaturas elevadas, os capixabas podem esperar um dia quente e seco nesta terça-feira. Fique atento às condições climáticas e proteja-se contra os efeitos do calor e da baixa umidade.