Procon e Vigilância Sanitária iniciam fiscalização em Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim deu início, nesta segunda-feira (24), a uma ação de fiscalização em diversos supermercados da cidade visando os próximos feriados – Carnaval e Semana Santa.

A ação conta com a parceria da Vigilância Sanitária do município e deve percorrer os estabelecimentos até abril, verificando a validade dos produtos, informação, precificação e outros itens pertinentes.

De acordo com o coordenador executivo de defesa do consumidor, Fabiano Pimentel, esta atividade se faz necessária pois o consumo de produtos impróprios é prejudicial a população. “Além de oferecer produtos de qualidade e dentro da validade, estes devem conter todas as informações fundamentais para a devida escolha do consumidor. Caso isto não esteja sendo oferecido corretamente, é nosso dever orientar, fiscalizar e multar”, explica Fabiano.

Conte sempre com o Procon!

Para mais esclarecimentos e denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o Procon de Cachoeiro, por meio do telefone (28) 33199-1710, ou procurar atendimento presencial, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira