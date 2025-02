Produção de tomate é devastada pela broca em Castelo

A broca do tomateiro fez a família Brambilla, que tem uma propriedade em Forno Grande, Castelo, perder praticamente toda a primeira colheita do fruto. A propriedade, que conta com 10 mil plantas, foi severamente atacada pela praga, segundo Jamila Brambilla, que trabalha nas terras ao lado do pai.

Os produtores atribuem o surgimento da praga ao calor extremo que afetou a região nas últimas semanas. A expectativa era de colher entre 270 e 300 caixas de tomate a cada mil plantas, mas a realidade é outra. A perda é alarmante, com 95% da produção comprometida.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agricultura-familiar/producao-de-tomate-e-devastada-pela-broca-em-castelo/