Produção industrial do Espírito Santo cresce 4% em dezembro

A produção industrial teve queda de 0,3% no Brasil e aumento de 4,0% no Espírito Santo, em dezembro de 2024, na série com ajuste sazonal. Amazonas (4,3%), Espírito Santo (4,0%) e Pernambuco (3,9%) mostraram os avanços mais elevados nesse mês. Os números foram divulgados nesta terça-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano de 2024, no entanto, o Estado marcou recuo de 1,6%, o único resultado negativo no índice acumulado para o período janeiro-dezembro de 2024.

No país, durante 2024, a produção industrial teve expansão de 3,1%, com altas em 17 dos 18 locais, destacando-se Santa Catarina (7,7%), Rio Grande do Norte (7,4%) e Ceará (6,9%).

Já na média móvel do trimestre terminado em dezembro, houve recuo em sete dos 15 locais pesquisados frente ao trimestre encerrado em novembro. Comparado a dezembro de 2023, houve crescimento em nove dos 18 locais pesquisados.