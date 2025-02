Projeto premiado da Ales chegará a 50 mil produtores rurais do ES

Campeão do prêmio Assembleia Cidadã concedido pela União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) em 2024, o projeto Arranjos Produtivos, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vai continuar a auxiliar os agricultores capixabas, segundo o presidente da Casa, Marcelo Santos, reeleito para o biênio 2025/2026 na última segunda-feira (3). A iniciativa, que começou com 20 mil produtores rurais, pretende alcançar 50 mil agricultores familiares nos próximos anos.

“Nosso objetivo é que o Estado assuma o projeto como política pública. O modelo que instituímos não é levar equipamentos ou recursos, mas conhecimento para homens e mulheres do campo que, diversificando a agricultura, não precisarão depender de uma única cultura. Hoje sabemos que a oscilação climática, a chuva em excesso e a seca extrema, comprometem culturas importantes, como o café. E, com a diversificação, os produtores conseguem suportar o prejuízo e, talvez, até mesmo não tê-lo”, disse o presidente da Ales.

Santos também salientou a importância de a proposta chegar a mais municípios. “É papel da Assembleia fortalecer o arranjo produtivo, junto com parceiros como o Governo do Espírito Santo, que disponibiliza os recursos, além de Aderes, Incaper, Senar, Sebrae e prefeituras. Vamos ampliar ainda mais o número de municípios e produtores da agricultura familiar alcançados”, salienta Santos.

O projeto Arranjos Produtivos foi lançado em julho de 2023. Inicialmente, foram realizados diagnósticos sobre a situação dos agricultores familiares em todas as regiões do Estado, identificando as culturas mais adequadas a cada localidade. Ao todo, 18 culturas foram escolhidas. A iniciativa conta também com formações permanentes dos técnicos, seminários com os produtores rurais, visitas técnicas, treinamentos e consultorias.