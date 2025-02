PSG x Le Mans: horário e provável escalação

Em duelo pelas oitavas da Copa da França, Le Mans e Paris Saint-Germain jogam, nesta terça (4), às 17h (horário de Brasília). O confronto acontece no Stade Marie-Marvingt, casa do Le Mans, na França.

Em sexto colocado na terceira divisão nacional, o Le Mans chega às oitavas depois de ter eliminado o Valenciennes.

Já o PSG, claramente o favorito no confronto, lidera o Campeonato Francês e garantiu vaga na segunda fase da Champions League. Os Les Parisiens são os atuais campeões da Supercopa da França.

Para o jogo, o PSG chega com o time completo e conta com a boa fase do atacante Dembélé. Já Le Mans espera surpreender e avançar, pela primeira vez, na competição.

Provável escalação do PSG

PSG: Donnarumma; Hakimi, Lucas, Maquinhos e Mendes; Ruiz, Vitinha e Doué; Dembélé, Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Henrique.

Ficha Técnica

LE MANS x PSG

OITAVAS DE FINAL — COPA DA FRANÇA

Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 17h10 (de Brasília);

Local: Stade Marie-Marvingt, na França;

Onde assistir: sem transmissão confirmada no Brasil

