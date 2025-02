Qualificação fortalece turismo no Pará e prepara setor para a COP30

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) intensificou as ações de qualificação profissional no setor turístico, promovendo cursos, capacitações e parcerias estratégicas para o desenvolvimento da atividade, ao longo de 2024.

Visando à melhoria dos serviços turísticos e inclusão de profissionais capacitados no mercado, a iniciativa contemplou 41 municípios e preparou trabalhadores para atender à crescente demanda do turismo, impulsionada, principalmente, pela realização da COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas) em 2025, em Belém.

