Que calor é esse? Sensação térmica pode chegar a 70ºC

Quem tinha esperança de que o calor fosse amenizar, terá uma desagradável surpresa. Segundo informações da CNN, uma intensa onda de calor está prevista para entre os dias 12 e 21 de fevereiro.

Se as sensações térmicas acima de 40ºC já estava dificultando a vida do brasileiro, as altas temperaturas dessa nova onda, produzirão a sensação de até 70ºC. A previsão está baseada na tabela de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP).

As regiões que sofrerão com esse clima hostil serão o Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste.

O que é sensação térmica?

Apesar de ser interpretada como sentimento individual, a realidade é que a sensação térmica pode ser medida.

Nesse sentido, é preciso considerar a temperatura e o nível de umidade relativa do ar. O ponto de encontro entre as duas medidas é a sensação térmica.

Dessa forma, ainda segundo informações, em São Paulo, estão previstas para essa quarta (12) e quinta (13) as temperaturas entre 34ºC e 35ºC, com a possibilidade de sensação térmica acima dos 50ºC.

Já no Rio de Janeiro, que tem batido recordes de altas temperaturas, nesses mesmos dias, a previsão é de 39ºC. Com isso, a projeção da sensação térmica pode alcançar os incríveis 66ºC.

