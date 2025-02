Segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico abre inscrições

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico estão abertas. Quem quiser participar, pode se inscrever até o dia 20 de março.

O concurso é direcionado para obras acadêmicas, científicas, técnicas e profissionais. Ele foi criado, em 2024, pelo Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Segundo informações da Agência Brasil, os interessados em participar, devem acessar o site oficial Prêmio Jabuti Acadêmico. Uma das condições para participar é que os trabalhos tenham sido publicados, em primeira edição, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024.

Além disso, é necessário que as obras tenham número International Standard Book Number (ISBN) e ficha catalográfica emitidos no Brasil.

A premiação do concurso será divida em dois eixos: Ciência e Cultura e Prêmios Especiais.

O primeiro eixo incluirá 27 categorias. Já o segundo, contará com as modalidades: Ilustração, Divulgação Científica e Tradução.

Os autores só podem inscrever a obra em apenas uma única categoria. No entanto, há uma exceção: a modalidade Ilustração, aceitará títulos que estejam concorrendo em outra categoria.

Um conselho composto por sete profissionais vai avaliar os trabalhos. A premiação tem o apoio da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Os vencedores vão receber R$ 5 mil, além de uma estatueta. Além disso, as editoras das obras escolhidas também receberão uma estatueta.

