Quem é o novo namorado de Jojo Todynho? Veja

Jojo Todynho começou seus 28 anos com o pé direito! Nesta terça-feira (11), a cantora foi surpreendida com um pedido de namoro super romântico e, claro, compartilhou tudo com os seguidores. Com um buquê de rosas e um balão escrito “Quer namorar comigo?”, Jojo se emocionou e não escondeu a felicidade.

Pedido romântico e muita emoção

Nos Stories do Instagram, Jojo apareceu deitada na cama, segurando o buquê e visivelmente emocionada. Entre risos e lágrimas, a cantora confessou: “Eu já não tenho mais lágrimas, de tanto que eu choro. É homenagem, é surpresa…”. A surpresa pegou todo mundo de surpresa e os fãs foram à loucura com a novidade.

“Arruma um polícia!”

Sempre autêntica, Jojo ainda deu um conselho para as seguidoras: “Agora, vou dar uma dica para a mulherada: arruma um polícia!”. A frase, dita no melhor estilo Jojo, arrancou risadas e viralizou nas redes sociais.

“Tô namorando, Brasil!”

Empolgada, a cantora fez questão de oficializar o status de relacionamento. “Ai, tô namorando! Me atura, Brasil! Linda, gostosa e namorando com ‘polícia’! Adoro! Adoro um praça! Meu pracinha”, disparou, sem esconder a animação.

Quem é o novo namorado de Jojo Todynho?

Apesar de toda a felicidade, Jojo não revelou quem é o sortudo. Até agora, o nome do namorado segue um mistério, mas isso não impediu os fãs de começarem as especulações. Muita gente já quer saber mais detalhes sobre o novo casal.

Fãs comemoram nas redes sociais

Assim que Jojo fez o anúncio, a internet explodiu. O nome da cantora ficou entre os mais comentados do Twitter, e os seguidores encheram as redes de mensagens carinhosas, desejando felicidades para o casal.

Vida amorosa de Jojo Todynho

Essa não é a primeira vez que a vida amorosa de Jojo vira assunto. Em 2022, ela se casou com Lucas Souza, mas o relacionamento terminou pouco tempo depois. Agora, os fãs torcem para que esse novo namoro traga ainda mais felicidade para a cantora.

Jojo Todynho sempre irreverente

Quem acompanha Jojo sabe que ela não tem papas na língua e sempre fala o que pensa. Isso faz com que cada novidade sobre sua vida viralize e gere muita repercussão. Seu jeito espontâneo e verdadeiro conquistou milhões de seguidores ao longo dos anos.

O que vem por aí?

Enquanto aproveita a nova fase no amor, Jojo segue firme em seus projetos. Além da música, ela tem feito sucesso na TV e nas redes sociais. Agora, os fãs só querem saber uma coisa: quando ela vai apresentar oficialmente o namorado?

Jojo Todynho segue brilhando

Se tem uma coisa que Jojo Todynho sabe fazer, é chamar atenção! Com seu carisma e autenticidade, ela segue conquistando o público e se mantendo entre os assuntos mais comentados. E pelo jeito, esse namoro ainda vai dar o que falar!