“‘Quero meu rim de volta!’: caso de divórcio nos EUA chama atenção

O médico Richard Batista, de Long Island, tomou uma decisão altruísta em 2001: doou um rim para sua esposa, Dominic Barbara, após duas tentativas frustradas de transplante. No entanto, com o passar do tempo, o casamento entrou em crise. Dominic decidiu pedir o divórcio. Sentindo-se traído, Batista entrou na Justiça exigindo a devolução do órgão ou uma compensação de US$ 1,5 milhão.

Segundo Batista, os problemas conjugais começaram depois da cirurgia. Ele acusou a esposa de ter um caso com o fisioterapeuta, mas Dominic negou qualquer infidelidade. Nesse sentido, o fisioterapeuta prestou depoimento, chamando Batista de “monstro” e insinuando que havia um histórico de violência doméstica.

A Suprema Corte do Condado de Nassau julgou o caso e rejeitou o pedido de Batista. Eles argumentaram que um órgão doado não pode ser considerado propriedade em uma disputa de divórcio. O especialista em ética médica Robert Veatch reforçou essa posição. Ele explicou que, após a doação, o rim pertence ao receptor e removê-lo colocaria a vida de Dominic em risco.

Com informações do The New York Times