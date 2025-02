Razões para não trocar o aparelho celular com frequência

Todos os smartphones têm uma data de validade. Inevitavelmente, chega um dia em que as atualizações de software param de acontecer e você começa a perder novos aplicativos e proteções de segurança.

Com a maioria dos telefones, isso costumava acontecer depois de apenas três anos. Mas usuários do iPhone XS, por exemplo, continuam com seus aparelhos recebendo atualizações e funcionando bem.

A Apple sempre foi considerada uma referência no mercado de smartphones por atualizar por longos anos o iPhone XS e todos os seus outros modelos com novas versões do iOS. E isso fez com que outros fabricantes mudassem também.

Em 2024, o Google se comprometeu a oferecer atualizações de software para o telefone por sete anos, ante três anos para os modelos anteriores, porque era a coisa certa a fazer. Depois, a Samsung, a fabricante mais lucrativa de telefones Android, estabeleceu um cronograma de software semelhante para seu Galaxy S24.

A Samsung e o Google, os dois fabricantes mais influentes de dispositivos Android, estão tentando alcançar a Apple, que tradicionalmente oferece atualizações de software para iPhones há cerca de sete anos. Essas medidas farão com que os telefones durem muito mais e darão às pessoas mais flexibilidade para decidir quando é hora de comprar novos dispositivos.

De acordo com ambas as empresas, elas expandiram o suporte de software para fazer seus telefones durarem mais. Isso significa uma mudança na maneira como eles costumavam fazer telefones. Não muito tempo atrás, gigantes da tecnologia lançavam novos dispositivos e incentivavam as pessoas a trocar a cada dois anos.

No entanto, nos últimos anos, as vendas de smartphones diminuíram em todo o mundo, pois as melhorias no desempenho se tornaram cada vez mais limitadas. Hoje em dia, as pessoas querem que seus telefones durem.

Por que isso acontece?

No passado, os fabricantes de telefones Android alegavam que o processo técnico de oferecer atualizações de software era complicado, então, para continuarem lucrativos, eles paravam de fornecer suporte. Mas as empresas de tecnologia agora estão sob pressão externa para investir na extensão da vida útil de seus dispositivos.

Em 2021, a Comissão Federal de Comércio ( EUA) anunciou que intensificaria as ações legais contra empresas de tecnologia que dificultassem o reparo e a manutenção de seus produtos. Isso acelerou o movimento do “direito de consertar”, uma legislação proposta que exigia que as empresas fornecessem peças, ferramentas e software para estender a vida útil de seus produtos. Nos últimos anos, alguns estados como Califórnia, Nova York, Minnesota e Oregon promulgaram tais leis.

O Google anunciou seu novo compromisso com smartphones após sofrer pressão para fazer algo semelhante com seus laptops.

O cenário dos smartphones mudou muito desde seu surgimento, há uma década. Desde que os telefones mais antigos “não inteligentes” começaram a incorporar recursos multimídia, ficou claro que os celulares se tornariam computadores de bolso.

A diferença fundamental entre o desenvolvimento de smartphones e PCs é que os saltos tecnológicos ocorreram em um período de tempo muito menor. Em pouco mais de uma década, nos deparamos com dispositivos que estão quase maduros, enquanto os computadores pessoais levaram muito mais tempo para chegar onde estão hoje. Esse salto tecnológico que ocorreu em tão pouco tempo praticamente obrigou as pessoas a trocar de celular todo ano, embora isso não aconteça mais hoje em dia.

A inovação e a evolução ocorrem num ritmo mais lento. A lista de novos recursos que vêm com uma nova versão do dispositivo se resume a pequenas mudanças que muitos usuários nem percebem.

Vamos ver um exemplo: quando a Samsung lançou o primeiro Galaxy S e depois o Galaxy S2, os aumentos de RAM, armazenamento interno e poder de processamento de um telefone para o outro tornaram muito atraente a atualização para a próxima geração: isso significava um dispositivo mais rápido, com mais memória para instalar aplicativos sem precisar recorrer a um cartão microSD particionado (algo que antes era quase obrigatório), com uma câmera com melhorias substanciais para a época e compatibilidade com redes móveis mais rápidas.

Hoje em dia, as diferenças entre dois carros-chefe de anos diferentes e do mesmo fabricante não são tão facilmente perceptíveis. Seguindo o exemplo da Samsung, se você tiver um Galaxy S20, ele ainda poderá ser usado e estará perfeitamente funcional do jeito que está. Você pode até ter percebido que, apenas no nível da máquina, você ainda tem um telefone que durará vários anos.

As atualizações de software são uma parte importante do funcionamento do telefone, mas há outras medidas que você pode tomar para prolongar a vida útil do seu smartphone, semelhantes à manutenção de um carro.

Substitua a bateria do seu telefone a cada dois anos

As baterias de íons de lítio dos telefones têm vida útil limitada. Após cerca de dois anos, a quantidade de carga que elas podem armazenar diminui e faz sentido substituí-las. Mesmo assim, a maioria dos fabricantes conseguiu tornar a saúde da bateria uma ciência.

Digamos, por exemplo, que o uso intensivo do seu telefone lhe dê dez horas de duração. É o caso, por exemplo, da bateria do iPhone XS, que tem uma autonomia por volta desse número.

Proteja

A maioria dos smartphones ainda é feita de vidro, então, para que um telefone dure sete anos, vale a pena investir em uma capa de alta qualidade. Um protetor de tela é uma proteção adicional.

Limpe

Os smartphones têm poucas partes móveis, então não há muito que possamos fazer para mantê-los fisicamente. No entanto, a maioria de nós negligencia a limpeza das partes que raramente notamos: as portas de carregamento e os orifícios dos alto-falantes.

Com o tempo, esses furos ficam obstruídos com sujeira, fiapos de bolso e maquiagem. Esses resíduos acumulados podem fazer com que o telefone demore mais para carregar ou dificultar a audição de uma chamada.

Melhorias na câmera não justificam um novo telefone

As câmeras não variam muito de ano para ano. Um dos muitos motivos pelos quais alguém desejaria substituir seu telefone anualmente é para obter uma câmera melhor e mais avançada. Seja por meio da óptica ou por meio de software e processamento digital, é verdade que os fabricantes fizeram da fotografia e do vídeo algo que historicamente vende mais unidades.

A pergunta que deveríamos nos fazer é esta: precisamos mesmo de uma câmera que seja apenas um pouco melhor do que a que já temos?

Qualquer telefone intermediário decente já tem uma boa câmera com um bom nível de detalhes e, claro, não precisamos falar sobre câmeras topo de linha. Esses sensores ópticos já são bons o suficiente por si só há algumas gerações.

Eles podem durar alguns anos fazendo um ótimo trabalho, então substituí-los após apenas um ano de vida não faz muito sentido. Alguns fabricantes podem criar alguns recursos realmente inovadores, como foi o caso do Space Zoom da Samsung, mas essas são raras exceções.

Você não precisa do processador mais potente para o seu dia a dia

A cada atualização, os fabricantes levam os processadores de celulares um passo adiante. Hoje temos chips extremamente rápidos na forma do Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e do MediaTek Dimensity 9000+, que são chamados para lidar com os cálculos das principais unidades de ponta. No passado, esse avanço nos processadores foi muito importante porque a evolução desses chips foi lenta (no início).

Por esse motivo, cada nova geração teve um impacto considerável e os telefones mais antigos foram rapidamente privados de suporte e atualizações.

Hoje em dia isso não acontece mais. Telefones com alguns anos de uso ainda conseguem executar as versões mais recentes de aplicativos populares sem problemas e até recebem atualizações do sistema operacional com mais ou menos frequência. Um processador da geração atual pode ser 10% mais rápido que o processador da geração atual.

Isso deve mudar a forma de comprar telefones?

Muitas pessoas decidem fazer um upgrade mais cedo por outros motivos, como obter um novo recurso, uma câmera melhor ou uma bateria mais duradoura. No entanto, aqueles que querem apenas comprar um telefone que dure o máximo possível devem escolher um que seja barato de consertar quando algo quebrar.

Smartphones não são baratos, se você puder esperar mais e ainda obter as atualizações de software, você provavelmente pode estender a vida útil dele. Dependendo de quantas vezes você usa seu telefone todos os dias, você pode estendê-lo por seis ou sete anos.