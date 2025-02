RB Leipzig x Wolfsburg pela Copa da Alemanha: onde assistir ao vivo

Nesta quarta-feira (26), às 16h45 (horário de Brasília), RB Leipzig e Wolfsburg se enfrentam, em jogo único, válido pelas quartas de final da Copa da Alemanha. Contudo, onde assistir RB Leipzig x Wolfsburg ao vivo?

A partida, que será realizada no Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig, na Alemanha, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do serviço de streaming Disney+.

Como chegam as equipes?

O RB Leipzig chega para o confronto após empatar com o Heidenheim por 2 a 2, em confronto válido pela 23ª rodada da Bundesliga. Atualmente, o Leipzig ocupa a 6ª colocação da competição alemã, com 38 pontos conquistados.

Já o Wolfsburg, que ocupa a 8ª colocação da Bundesliga, com 34 pontos conquistados, chega para o jogo após empate com o Bochum, por 1 a 1.

Prováveis escalações

RB Leipzig (técnico Marco Rose): Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Kampl, Seiwald, Vermeeren; Xavi Simons; Openda e Sesko.

Wolfsburg (técnico Ralph Hasenhüttl): Muller; Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle; Svanberg, Gerhardt, Wimmer, Tiago Tomás; Skov Olsen e Amoura.

Ficha técnica

Data: 26 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig, na Alemanha

Onde assistir RB Leipzig x Wolfsburg

Disney+ (streaming)

