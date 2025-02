Real Sociedad x Real Madrid ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (26), às 17h30 (horário de Brasília), o mundo futebolístico vai parar para assistir o jogo entre Real Sociedad e Real Madrid, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Contudo, onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

Sobretudo, o Real Sociedad chega para o confronto após vencer o Leganés por 3 a 0, em confronto válido pela 25ª rodada da La Liga. Atualmente, o clube ocupa a 9ª colocação da La Liga, com 34 pontos conquistados e, agora, tem a difícil missão de vencer o Real Madrid, com o apoio de sua torcida.

Já o Real Madrid, que é vice-líder da La Liga, com os mesmos 54 pontos do líder Barcelona, vem de vitória sobre o Girona, por 3 a 0.

Prováveis escalações

Real Sociedad (técnico Imanol Alguacil): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, e Aihen Muñoz; Zubimendi, Brais Méndez e Marín; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea.

Real Madrid (técnico Carlo Ancelotti): Lunin (Courtois); Lucas Vázquez (Valverde), Asencio, Alaba e Mendy; Tchouaméni, Modric e Bellingham, Rodrygo; Mbappé e Vinicius Junior.

Ficha técnica

Data: 26 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira) Hora: 17h30 (horário de Brasília)

17h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid pela Copa do Rei

Disney+ (streaming)

