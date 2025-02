Recomex-ES planeja economia do ES para período após reforma tributária

A manhã desta segunda-feira (24) foi marcada pela apresentação do Plano de Ações do Conselho Estratégico de Comércio Exterior e Logística do Espírito Santo (Recomex-ES) para 2025, com foco em preparar a economia do estado para o período após 2032, quando os benefícios fiscais atuais expirarão devido à reforma tributária.

O Recomex-ES, instalado pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), busca antecipar os impactos da reforma e encontrar oportunidades para manter a atividade econômica capixaba.

“O Recomex surge por causa da reforma tributária. Pensamos em como olhar para 2032 e o que podemos fazer. Hoje trouxemos um plano de ação, pois já em 2027 teremos mudanças aplicadas. Criamos grupos de trabalho para analisar todos os temas da reforma e garantir o futuro econômico do Estado. Queremos listar impactos e oportunidades ainda este ano. Já mapeamos que a BR-101 estará pronta até 2032, há investimentos liberados para a BR-259 e o ParkLog está estruturando suporte ao porto da Imetame”, disse o presidente do Sindiex, , Sidemar Acosta.

O secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Sérgio Vidigal, reforçou a importância da iniciativa, destacando que “o Recomex é uma espécie de vacina à reforma tributária”. Ele disse que, embora as ações ainda não estejam definidas, serão construídas com a implantação do conselho.

“A reforma é dura para o Espírito Santo, e temos ainda o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. O Recomex é necessário, e a participação mostra o interesse de todos os setores”, avaliou Vidigal.

O plano prevê uma estratégia de longo prazo, aproveitando obras de infraestrutura e logística para mitigar os desafios fiscais que o Estado enfrentará nos próximos anos.