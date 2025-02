Repórter é baleado após ser confundido com bandido

Um repórter esportivo, estudante de publicidade, foi baleado, nesta segunda-feira (24), na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Rádio Globo | CBN, ele foi atingido em cima de uma moto de aplicativo, quando voltando para casa.

As informações apontam que Igor Melo foi confundido e baleado por um policial militar da reserva.

O repórter, dono do site “Informe Botafogo“, perdeu o rim direito e segue internado, sob custódia no Hospital Getúlio Vargas. O seu estado de saúde é instável, segundo a sua esposa.

