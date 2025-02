Confira os números do resultado da Lotofácil hoje

O sorteio da Lotofácil 3328 aconteceu, nesta segunda-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio, que ocorreu às 20h, revelou as seguintes dezenas: 13-15-22-02-21-14-17-05-06-10-04-07-19-23-01.

Premiação e distribuição dos prêmios

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 5.000.000,00.

Como jogar na Lotofácil

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00. Quanto mais números selecionados, maior o valor da aposta e, consequentemente, as chances de ganhar. Além disso, as apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Probabilidades de acerto

As chances de acertar os 15 números variam conforme a quantidade de dezenas na Lotofácil 3328:

15 números : 1 em 3.268.760

: 1 em 3.268.760 16 números : 1 em 204.297

: 1 em 204.297 17 números : 1 em 24.035

: 1 em 24.035 18 números : 1 em 4.005

: 1 em 4.005 19 números : 1 em 843

: 1 em 843 20 números: 1 em 211

Portanto, essas probabilidades demonstram que, ao aumentar a quantidade de números apostados, as chances de ganhar também aumentam, embora o custo da aposta seja maior.

Bolão da Lotofácil

Uma ótima alternativa para quem deseja aumentar as chances sem investir tanto é participar de bolões. O valor mínimo do bolão é de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Dependendo da quantidade de números apostados, o bolão pode ter de 2 a 7 cotas. Dessa forma, os bolões podem ser adquiridos diretamente nas casas lotéricas.

Próximo concurso

O próximo sorteio da Lotofácil ocorrerá em 25 de fevereiro de 2025, com um prêmio estimado em R$ [VALOR ESTIMADO]. Portanto, as apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio.

Considerações finais

A Lotofácil, portanto, é uma das loterias mais populares do Brasil, justamente devido à sua facilidade de jogar e às boas chances de premiação. No entanto, é importante lembrar que, caso ganhe na Lotofácil 3328, você deve resgatar o prêmio dentro do prazo de 90 dias após o sorteio. Caso contrário, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).