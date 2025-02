Resultado da Lotofácil: 3 apostas ganhadoras são do Espírito Santo

O concurso 3327 da Lotofácil foi realizado neste sábado (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como sempre, o sorteio revelou os números premiados e distribuiu prêmios para diversas apostas em todo o país.

Números sorteados no concurso 3327

Os apostadores que estavam ansiosos pelo resultado da Lotofácil 3327 finalmente conferiram os números sorteados:

02 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Dessa vez, quem acertou os 15 números levou o prêmio principal. No entanto, os apostadores que fizeram 14 acertos também garantiram prêmios interessantes.

Apostas ganhadoras com 14 acertos no Espírito Santo

No Espírito Santo, três apostas conseguiram acertar 14 números no sorteio da Lotofácil 3327. Assim, cada uma delas levou R$ 1.647,38. Veja onde as apostas foram feitas:

Colatina/ES – Loteria Boa Sorte

– Loteria Boa Sorte Conceição da Barra/ES – Barra Forte Loterias

– Barra Forte Loterias Serra/ES – Loteria Sorte Grande

Além disso, todas as apostas foram em casas lotéricas físicas, na modalidade simples.

Prêmio acumulado para o próximo sorteio

Para quem não teve sorte neste concurso, ainda há uma nova chance. O próximo sorteio da Lotofácil será realizado na segunda-feira (24/02/2025), com uma premiação estimada em R$ 5 milhões.

Como jogar na Lotofácil

Jogar na Lotofácil é muito fácil. Para participar, basta escolher entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Afinal, quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de ganhar. Entretanto, o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

Onde acompanhar os sorteios

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). Para quem quiser acompanhar ao vivo, basta acessar o canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Como receber o prêmio

Caso tenha sido um dos vencedores, saiba que podem retirar os prêmios em agências da Caixa. Além disso, valores de até R$ 2.259,20 podem ser diretamente em casas lotéricas. Para isso, é necessário apresentar um documento de identidade original com foto, CPF e o bilhete premiado.

Aposte com responsabilidade

Embora jogar na Lotofácil seja divertido, é fundamental ter cautela. Afinal, loterias são jogos de azar e devem ser como uma forma de entretenimento. Por isso, aposte com responsabilidade e evite comprometer valores essenciais do seu orçamento.

Fique por dentro dos próximos resultados

Se você gosta de acompanhar os resultados da Lotofácil, fique atento às atualizações e siga os sorteios para não perder nenhuma chance de ganhar. Boa sorte!