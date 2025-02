Resultado da Lotofácil: 3 apostas ganhadoras são do Sul do ES

O resultado da Lotofácil 3326 foi divulgado nesta sexta-feira (22), no Espaço da Sorte , em São Paulo. Como de costume, o concurso premiou diversas apostas em todo o Brasil. Além disso, desta vez, houve ganhadores no Espírito Santo que se destacaram.

Números sorteados no concurso 3326

Os números sorteados na Lotofácil 3326 foram:

01 – 02 – 03 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23

Se você acertou 15 números , levou o prêmio principal. No entanto, se teve 14, 13, 12 ou 11 acertos , também garantiu uma premiação menor.

Apostas ganhadoras com 15 pontos

Até o momento, a Caixa ainda não informou quantos apostadores levaram o prêmio máximo. Entretanto, o valor total do prêmio sempre depende da arrecadação do concurso e da quantidade de ganhadores.

Destaque para os ganhadores do Espírito Santo

Dessa vez, várias apostas feitas no Espírito Santo obtiveram 14 acertos e cada uma levou R$ 2.119,37 . Veja cidades quais tiveram ganhadores:

Anchieta : 1 aposta feita em canais eletrônicos.

: 1 aposta feita em canais eletrônicos. Itapemirim : 2 apostas registradas na Caneco de Ouro Loterias .

: 2 apostas registradas na . Serra : 2 apostas realizadas na Loteria Portal da Sorte .

: 2 apostas realizadas na . Vitória : 2 apostas realizadas na S&L Loterias Ltda .

Ao todo, foram sete apostas físicas premiadas no Espírito Santo. Isso mostra que a sorte esteve presente no estado.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Se você foi um dos premiados, pode resgatar seu dinheiro em uma casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal . No entanto, para valores acima de R$ 1.903,98 , o saque só pode ser feito no banco. Além disso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e o bilhete premiado.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado , sempre às 20h (horário de Brasília). Portanto, o próximo concurso será realizado no sábado (23). Para participar, você pode apostar até as 19h do mesmo dia.

Como jogar na Lotofácil?

Se você quiser tentar uma sorte, basta escolher entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00 . Além disso, se preferir, você pode optar pela Surpresinha , que escolhe os números automaticamente.

Fique atento aos resultados

Você pode conferir os resultados da Lotofácil 3326 e de outros concursos no site oficial da Caixa , em casas lotéricas ou aqui, onde sempre trazemos as últimas informações sobre as loterias.

Boa sorte no próximo sorteio!