Resultado da Lotofácil fez algum milionário? Confira

O sorteio da Lotofácil 3314 aconteceu, nesta sexta-feira, (7), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Se você fez uma aposta, chegou a hora de conferir os números sorteados: 01-02-03-05-06-07-08-10-13-14-15-17-19-22-25.

Onde assistir aos sorteios da Lotofácil?

Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h, e podem ser assistidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Além disso, os resultados são divulgados logo depois nos principais sites de loterias e no site oficial da Caixa.

Você gosta de acompanhar os sorteios e conferir os números na hora, então vale a pena ativar as notificações no canal da Caixa para não perder nenhuma atualização. Dessa forma, você se mantém sempre informado sobre os resultados.

Além disso, o prêmio estimado para este concurso é de R$ 1.700.000,00. Se você acertou todas as 15 dezenas, parabéns! Por outro lado, caso não tenha acertado todos os números, ainda há chances de ganhar prêmios menores ao acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar na Lotofácil

Jogar na Lotofácil é muito simples. Para começar, o volante tem 25 números, e você precisa escolher entre 15 e 20 para apostar. Além disso, quanto mais números marcar, maiores serão as chances de ganhar. No entanto, é importante lembrar que o preço da aposta também sobe conforme a quantidade de números escolhidos.

As apostas podem ser feitas de diferentes formas. Por exemplo, é possível jogar nas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa. Além disso, quem busca mais praticidade também pode utilizar o aplicativo oficial da Caixa para apostar diretamente pelo celular.

Quais são as chances de ganhar?

A Lotofácil tem uma das maiores chances de premiação entre as loterias da Caixa. Veja as probabilidades:

15 números apostados : 1 chance em 3.268.760

: 1 chance em 16 números apostados : 1 chance em 204.298

: 1 chance em 17 números apostados : 1 chance em 24.035

: 1 chance em 18 números apostados : 1 chance em 4.006

: 1 chance em 19 números apostados : 1 chance em 843

: 1 chance em 20 números apostados: 1 chance em 211

Ou seja, se você quiser aumentar suas chances, pode apostar mais números, mas o valor da aposta também será maior.

Com quantos números eu ganho na Lotofácil?

Muita gente acha que só ganha quem acerta os 15 números, mas não é bem assim. A Lotofácil paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Veja como funciona:

11 acertos → Prêmio fixo de R$ 5

→ Prêmio fixo de 12 acertos → Prêmio fixo de R$ 10

→ Prêmio fixo de 13 acertos → Prêmio fixo de R$ 25

→ Prêmio fixo de 14 acertos → Valor variável, depende do total arrecadado

→ Valor variável, depende do total arrecadado 15 acertos → Prêmio principal!

Se você fez 14 ou 15 pontos, o prêmio será dividido entre todos os ganhadores dessa faixa.

Como resgatar o prêmio?

Se você ganhou, precisa resgatar seu prêmio dentro do prazo de 90 dias. Valores de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em qualquer casa lotérica. Se o prêmio for maior, é preciso ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, levando um documento oficial com foto e o bilhete premiado.

Já os prêmios acima de R$ 10 mil só são pagos depois de dois dias úteis, então fique atento a esse prazo.

Agora que você já sabe tudo sobre a Lotofácil 3314, que tal conferir seu bilhete e ver se a sorte está do seu lado? Boa sorte!