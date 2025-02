Resultado da Lotofácil: veja as apostas vencedoras no ES

A Lotofácil 3321 foi sorteada neste sábado (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 e 25. Portanto, confira os detalhes das apostas vencedoras e as estimativas para o próximo sorteio.

Números sorteados da Lotofácil 3321

O sorteio trouxe combinações familiares aos apostadores, com uma distribuição equilibrada entre números pares e ímpares. Assim, os jogadores que acertaram 14 ou 15 números já podem conferir seus bilhetes e verificar os resultados.

Apostas vencedoras de 14 acertos no Espírito Santo

Diversas apostas com 14 acertos foram registradas no estado do Espírito Santo, distribuídas entre diferentes lotéricas. Dessa forma, cada bilhete premiado receberá R$ 856,05. Confira os locais das apostas ganhadoras:

Baixo Guandu/ES: Loterias Quemelli Ja Loterias e Bar Ltda (3 apostas vencedoras)

Loterias Quemelli Ja Loterias e Bar Ltda (3 apostas vencedoras) Cachoeiro de Itapemirim/ES: Loteria do Amarelo JN Loterias Ltda (1 aposta vencedora)

Loteria do Amarelo JN Loterias Ltda (1 aposta vencedora) Colatina/ES: Loteria São Silvano Loteria São Silvano Ltda ME (1 aposta vencedora)

Loteria São Silvano Loteria São Silvano Ltda ME (1 aposta vencedora) Pedro Canário/ES: Casa de Jogos Boa Vista Ltda (1 aposta vencedora)

Estimativa de prêmio para o próximo sorteio

A Caixa estimou um prêmio de R$ 1.700.000,00 para o próximo concurso da Lotofácil, que será realizado na próxima segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Logo, este montante representa uma grande oportunidade para os apostadores que buscam transformar suas vidas com o prêmio principal.

Como participar da Lotofácil 3322

Para concorrer ao próximo sorteio, basta registrar uma aposta em qualquer lotérica ou pelo site oficial da Caixa. Aliás, a aposta simples custa R$ 3,00, e você pode escolher entre 15 e 20 números.

Verificação de bilhetes

É importante que os jogadores confiram seus bilhetes para garantir que não percam prêmios. Por isso, o resultado completo está disponível no site oficial da Caixa Loterias e nas casas lotéricas.

Como aumentar suas chances de ganhar

Para aumentar as chances de acerto, muitos jogadores optam por bolões. Essa modalidade permite a divisão de custos e potenciais prêmios entre os participantes, ampliando as chances de sucesso.

Portanto, fique atento às atualizações e acompanhe os próximos resultados da Lotofácil. Boa sorte em suas próximas apostas!