Resultado da Lotofácil: veja quem são os ganhadores do Espírito Santo

O resultado da Lotofácil de ontem, sorteado nesta segunda-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo, já está disponível. Portanto, confira os números sorteados e veja se você está entre os premiados.

Números sorteados no concurso 3322

Os números sorteados no concurso da Lotofácil 3322 foram: 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23. Assim, é fundamental verificar seu bilhete para confirmar se você levou a premiação.

Ganhadores com 14 acertos no Espírito Santo

Além dos vencedores principais, diversos apostadores do Espírito Santo conquistaram prêmios. Veja os detalhes:

Colatina/ES – Tarzan Loterias – Prêmio: R$ 2.134,34

– Tarzan Loterias – Prêmio: R$ 2.134,34 São Mateus/ES – Casa Lotérica Guriri (bolão com 6 cotas) – Prêmio: R$ 2.134,32

– Casa Lotérica Guriri (bolão com 6 cotas) – Prêmio: R$ 2.134,32 Serra/ES – Casa Lotérica Ramos da Rosa – Prêmio: R$ 2.134,34

– Casa Lotérica Ramos da Rosa – Prêmio: R$ 2.134,34 Vila Velha/ES – Loterias da Fé – Prêmio: R$ 2.134,34

– Loterias da Fé – Prêmio: R$ 2.134,34 Vila Velha/ES – Loterias Show de Bola (bolão com 10 cotas) – Prêmio: R$ 4.268,60

– Loterias Show de Bola (bolão com 10 cotas) – Prêmio: R$ 4.268,60 Vitória/ES – Loteria Rio Branco – Prêmio: R$ 2.134,34

Estimativa de prêmio do próximo concurso

O próximo sorteio da Lotofácil ocorrerá nesta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, e a estimativa de prêmio é de R$ 1.700.000,00 para quem acertar os 15 números. Por isso, vale a pena conferir as apostas.

Como conferir o resultado

Os resultados da Lotofácil são divulgados no site oficial da Caixa Econômica Federal e também nas casas lotéricas. Além disso, é importante ficar atento para não perder os prazos de retirada do prêmio.

Como aumentar suas chances de ganhar

Para quem deseja aumentar as chances de ganhar na Lotofácil, uma dica é apostar em bolões. Afinal, essa modalidade permite participar com mais números, aumentando as possibilidades de acerto, enquanto os custos são divididos entre os apostadores.

O que fazer se for premiado?

Se você for um dos ganhadores, guarde o bilhete em um local seguro. Em seguida, vá a uma agência da Caixa com documento de identidade e CPF. Para prêmios de até R$ 1.903,98, o pagamento pode ser feito nas casas lotéricas.

Portanto, fique atento aos próximos sorteios e boas apostas!