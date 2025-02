Resultado Mega Sena: 2 apostas ganhadoras; uma é do Sul do ES

O resultado Mega Sena do concurso 2831 foi divulgado nesta quinta-feira (20) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores de todo o Brasil aguardavam ansiosos pelos números que poderiam transformar suas vidas. Confira abaixo os detalhes do sorteio e as premiações.

Números sorteados no concurso 2831

A Caixa Econômica Federal revelou os seis números sorteados no concurso Mega Sena 2831:

02-09-32-38-48-55

Se algum sortudo acertou as seis dezenas, ele levará para casa um prêmio milionário. Caso contrário, o valor acumula para o próximo sorteio.

Apostas vencedoras com 5 acertos no Espírito Santo

Duas apostas do Espírito Santo chegaram muito perto do prêmio principal, acertando cinco dezenas. Os vencedores são das cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Itaguaçu. Veja os detalhes:

Cachoeiro de Itapemirim/ES Aposta realizada em Loterias nos Canais Eletrônicos Jogo simples Prêmio: R$ 123.845,54

Itaguaçu/ES Aposta feita também em Loterias nos Canais Eletrônicos Jogo simples Prêmio: R$ 61.922,77



Os apostadores que chegaram perto da bolada ainda levaram um ótimo valor para casa.

Como conferir se você ganhou na Mega Sena

Para saber se você foi um dos ganhadores, confira o resultado Mega Sena no site oficial da Caixa, nos aplicativos de loterias ou em casas lotéricas credenciadas.

Se você tiver um bilhete premiado, pode sacar prêmios de até R$ 2.259,20 diretamente em uma lotérica. Valores maiores precisam ser retirados nas agências da Caixa.

Próximo sorteio e estimativa de prêmio

Caso ninguém tenha levado o prêmio principal no concurso 2831, a Mega Sena acumula e o próximo sorteio já tem data marcada. A estimativa para o próximo prêmio pode ser milionária.

Fique atento ao cronograma da Caixa para não perder a chance de apostar! As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais eletrônicos.

Aposte na Mega Sena e tente a sorte

Se você quer entrar para a lista de ganhadores, basta escolher entre 6 e 20 números no volante e fazer sua aposta. Quem deseja aumentar as chances pode jogar com bolões ou apostas múltiplas, embora isso aumente o custo da aposta.

Fique ligado no resultado Mega Sena 2831 e boa sorte no próximo sorteio!