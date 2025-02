Ricardo Ferraço sobre candidatura ao governo em 2026: “na hora certa”

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, abordou, nesta segunda-feira (10), após a possibilidade de se candidatar ao cargo de governador nas próximas eleições de 2026.

Ferraço destacou que, embora a eleição ainda esteja longe, ele não descarta a ideia de concorrer ao cargo. “Na hora certa, sim, vamos colocar nosso nome como candidato a governador”, afirmou, ressaltando, no entanto, que sua prioridade atual está no trabalho que vem sendo realizado pelo governo. “Nosso foco é nas realizações e entregas”, disse.

Ele também deixou claro que sua decisão será alinhada com o projeto político liderado pelo atual governador, Renato Casagrande. “Na mesma determinação, estarei pronto para apoiar qualquer nome que faça parte desse projeto”, completou, destacando a importância da união do time para garantir a continuidade do legado de Casagrande.

Ferraço ainda defendeu que o governador Casagrande tenha total liberdade para decidir sobre seu futuro político, garantindo apoio incondicional à decisão que for tomada. “É uma decisão muito pessoal dele, e qualquer que for a decisão, terá de mim todo apoio”, concluiu Ferraço, indicando que o planejamento para as eleições ainda será discutido no devido tempo.