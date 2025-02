Rita Lobo deixa o GNT após 12 anos: “Hora de fechar esse ciclo”

Rita Lobo anunciou nesta quarta-feira (5), que está saindo do GNT, onde ficou por 12 anos, apresentando o Cozinha Prática. De acordo com a apresentadora, o ciclo se encerra para que ela continue trabalhando no Panelinha, seu portal de receitas.

“O Panelinha vai completar 25 anos. O site nasceu antes dos meus filhos que já são adultos. E eu fico maravilhada de ver que milhões de pessoas aprenderam a cozinhar com a gente ao longo desse tempo. Seja na Escola Panelinha, com os nossos livros, com as receitas do site”, disse.

Antes de fazer o anúncio, a apresentadora falou sobre todos os projetos que desenvolve pelo Panelinha. Além de contar aos seguidores que vai continuar trabalhando com comida, focando em alimentos que não sejam ultraprocessados. “Aliás, nesses quase 25 anos, a gente seguiu firme e forte com esse propósito e conquistou um público que valoriza a comida de verdade. Exatamente como eu”, explicou.

Sendo assim, ao dizer que o programa chegava ao fim depois de doze anos, a apresentadora agradeceu ao GNT e ao grupo Globo, além de todas as pessoas que fizeram parte da história do Cozinha Prática. “Foram 12 anos, 427 episódios e chegou a hora de fechar esse ciclo. (…) Quero aproveitar esse vídeo para agradecer demais ao GNT, esse canal incrível que me deu uma oportunidade quando eu fui lá bater na porta com esse projeto”, falou.

Por fim, Rita Lobo se despediu no vídeo dizendo que continuaria seu trabalho por uma alimentação saudável também em suas redes, além do site que continua no ar.