Rodada de Negócios na Marmomac Brazil movimenta o setor de rochas

A Rodada de Negócios na Marmomac Brazil 2025, realizada pelo projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, promovido pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), promete impactar diretamente o desempenho econômico do setor de rochas naturais. Ao todo, serão realizadas 264 reuniões, conectando 14 compradores internacionais de países como Canadá, Índia, México, Países Baixos, Polônia, Romênia, Taiwan e Estados Unidos a 22 empresas brasileiras.

Essas negociações ocorrem em um momento estratégico para o setor, que em 2024 registrou US$ 1,26 bilhão em exportações, um crescimento de 12,7% em comparação ao ano anterior. O Espírito Santo, estado de origem das empresas participantes, foi responsável por 82,3% desse total. Integram a ação, fortalecendo suas estratégias de atuação e expansão no mercado internacional, as empresas: Amagran, Atlas Mármores, Bramagran, Brasigran, Brothers in Granite, Brumagran, Comil Cotaxé, CS3, Decolores, Granitos Assunção, Granitos Colodetti, Lime Stone, Magban, Marbrasa, Margramar, MGA, Milanezi, Pedra do Frade, Pemagran, Potencial Pedras, Qualitá e Santo Antonio Stones.

Cada reunião terá duração aproximada de 30 minutos, proporcionando um ambiente favorável para discussões diretas sobre parcerias e contratos comerciais. O objetivo é gerar novos negócios que possam expandir ainda mais a participação brasileira nos mercados globais.

“Estamos muito animados com a realização da Rodada de Negócios na estreia da Marmomac Brazil em São Paulo. Essa ação faz parte de uma estratégia sólida de inserção global, criando oportunidades para que as empresas brasileiras de rochas naturais se mantenham conectadas com os mercados-alvo, fortaleçam parcerias internacionais e consolidem o Brasil como referência em qualidade, diversidade de materiais e inovação setorial”, afirmou Tales Machado, presidente do Centrorochas.

Highlights: Rodada de Negócios na Marmomac Brazil

As reuniões acontecerão na quarta-feira, dia 19/02

264 reuniões programadas entre empresas brasileiras e compradores internacionais.

14 compradores internacionais de 12 empresas provenientes de 8 países: Canadá, Índia, México, Países Baixos, Polônia, Romênia, Taiwan e Estados Unidos.

22 empresas brasileiras participantes, todas sediadas no Espírito Santo, maior estado exportador de rochas naturais do Brasil.

Exportações brasileiras de rochas naturais atingiram US$ 1,26 bilhão em 2024, com crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior.

O Espírito Santo foi responsável por 82,3% das exportações nacionais de rochas naturais em 2024.

Reuniões com duração aproximada de 30 minutos, focadas na criação de parcerias comerciais e fechamento de contratos.

Ação promovida pelo projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, com o apoio do Centrorochas e da ApexBrasil.