Roma x Monza ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta segunda-feira (24), às 16h45 (horário de Brasília), Roma e Monza se enfrentam, em confronto válido pela 26ª rodada da Série A Italiana. Contudo, onde assistir Roma x Monza ao vivo?

A partida, que será realizada no Stadio Olimpico, em Roma, na Itália, contará com transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ Premium (streaming).

Sobretudo, a Roma chega para o confronto após vencer o Porto por 3 a 2 (4 a 3 no agregado) e se classificar para as oitavas de final da Europa League. Atualmente, a equipe italiana ocupa a 9ª colocação do Campeonato Italiano, com 37 pontos conquistados.

Já o Monza, que vem de empate sem gols com o Lecce, pela Série A Italiana, ocupa a lanterna da competição italiana, com apenas 14 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Roma (técnico Claudio Ranieri): Svilar; Rensch, Mancini e Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné e Angeliño; Pellegrini e Dybala; Shomurodov (Dovbyk).

Monza (técnico Alessandro Nesta): Turati; D’Ambrosio, Carboni e Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski e Kyriakopoulos; Dany Mota e Ciurra; Ganvoula.

Ficha técnica de Roma x Monza

Data: 24 de fevereiro (segunda-feira)

24 de fevereiro (segunda-feira) Hora: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Stadio Olimpico, em Roma, na Itália

Stadio Olimpico, em Roma, na Itália Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ Premium (streaming)

