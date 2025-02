Chaveamento do Capixabão 2025: veja os confrontos das quartas de final

A última rodada da primeira fase do Capixabão 2025 pegou fogo, com a definição das oito equipes que se classificaram para disputar as quartas de final da competição, e também, os dois clubes rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Capixaba.

Os dois clubes que foram rebaixados, Jaguaré e Nova Venécia, não foram nada bem na última rodada. O Jaguaré, que terminou a competição na lanterna e com apenas 6 pontos conquistados, foi até o Estádio Kleber Andrade para enfrentar o Rio Branco, onde saiu com uma derrota de 3 a 0 para o time da capital. Já o Nova Venécia visitou o Vitória no Estádio Salvador, perdendo o jogo por 5 a 1.

Na parte de cima da tabela, a Desportiva Ferroviária empatou com o Real Nordeste no Estádio José Olímpio da Rocha, terminando a competição na 1ª colocação, invicta e com 21 pontos conquistados.

O Rio Branco-VN, que manteve sua invencibilidade até a 8ª rodada do Capixabão, quando perdeu para a própria Desportiva, conheceu sua segunda derrota na competição, perdendo para o Porto Vitória por 1 a 0, dentro do Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. O Polenteiro terminou a primeira fase da competição na 3ª colocação, atrás do vice-líder Real Noroeste.

Confrontos das quartas de final do Capixabão 2025

Desportiva Ferroviária x Vilavelhense

Capixaba x Rio Branco SAF

Real Noroeste x Porto Vitória

Rio Branco-VN x Vitória

Os times da esquerda decidem em casa

Tabela

Desportiva Ferroviária – 21 pontos Real Noroeste – 16 pontos Rio Branco-VN – 15 pontos Capixaba – 14 pontos Rio Branco SAF – 14 pontos Vitória – 9 pontos Porto Vitória – 9 pontos Vilavelhense – 8 pontos Nova Venécia – 8 pontos Jaguaré – 6 pontos

