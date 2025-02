Saiba onde assistir Palmeiras e Mirassol pelo Campeonato Paulista

Palmeiras entra em campo no domingo (23) pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O verdão enfrenta o Mirassol no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, às 18h30. Contudo onde assistir Mirassol e Palmeiras ao vivo?

O jogo será transmitido pelos streamings Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping.

Atualmente, o Palmeiras está em 3º no Grupo D, com 20 pontos. Ainda assim, o alviverde poderá se classificar para a próxima fase se vencer o confronto.

Já o Mirassol vem de derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 0. Ainda assim, o time é o vice-liderança do Grupo A, com 16 pontos.

Onde assistir Mirassol e Palmeiras?

Nosso Futebol+ (streaming)

Uol Play (streaming)

Zapping (streaming)

Prováveis escalações – Mirassol x Palmeiras

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur, Reinaldo; Roni, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Clayson (Chico Kim), Iury Castilho.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Naves, Benedetti, Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão, Flaco López.

Fica técnica – Mirassol x Palmeiras

Local: Mirassol (SP)

Estádio: José Maria de Campos Maia (Maião)

Data: domingo (23)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

