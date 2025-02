Cachoeiro recebe nova edição da Avenida de Lazer neste domingo (23)

No próximo domingo (23), Cachoeiro de Itapemirim terá uma nova edição do “Avenida de Lazer” em dois pontos da cidade.

Um deles será na Beira Rio, mais precisamente na altura da Praça de Fátima, das 6h30 às 10h30, com brinquedos funcionais, ações na área de lazer e passeio ciclístico de Carnaval, com saída às 7h. Para participar, é só levar a bicicleta.

O outro será no início da Avenida José Félix Cheim, também conhecida como Linha Vermelha, no IBC. Das 8h às 10h30, haverá atividades diversas acompanhadas por professores de Educação Física.

As famílias que quiserem também poderão levar carrinhos de bebês, patinetes, bicicletas, patins e carros de pedal, pois o trânsito nos dois lugares será interrompido para dar mais segurança às crianças.

“Estamos fazendo edições, semanalmente, desde o mês de janeiro, e têm sido muito positivas, pois as famílias estão indo, estão deixando o celular, valorizando o convívio familiar, pais e filhos, a brincadeira, que é uma atividade muito mais saudável. Vale a pena participar”, afirma o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolpho Maia.

A próxima edição do Avenida de Lazer da Beira Rio, que ocorre neste domingo (23), terá uma programação especial, com a realização do 1° CarnaPet, na Praça de Fátima, garantindo atrações extras para toda a família.

