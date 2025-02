Santos x Água Santa: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Neste domingo (16), às 20h30 (horário de Brasília), Santos vai receber o Água Santa na Vila Belmiro, em São Paulo, em confronto válido pelo Campeonato Paulista. Porém, onde assistir Santos x Água Santa ao vivo?

Com Neymar cotado para começar jogando, o confronto contará transmissão da TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chegam as equipes?

O Santos chega para o confronto após perder para o Corinthians por 2 a 1, em partida apagada de Neymar. Atualmente, o Alvinegro Praiano ocupa a 3ª colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, com 9 pontos conquistados.

Já o Água Santa, que vem de empate sem gols com a Portuguesa, está na 4ª colocação do Grupo C do Paulistão, com apenas 6 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Santos (Pedro Caixinha): Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), João Basso (Gil), Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

Água Santa (Pintado): Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley Dias, Netinho, Ramon e Mike; Willen e Gabriel Silva.

Ficha técnica

Data: 16 de fevereiro (domingo)

16 de fevereiro (domingo) Hora: 20h30 (horário de Brasília)

20h30 (horário de Brasília) Local: Vila Belmiro, em São Paulo

Onde assistir Santos x Água Santa ao vivo

TNT (TV fechada) e Max (streaming)

Leia também: Feriados 2025: confira calendário completo de folgas para viajar